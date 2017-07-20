جزائية الرياض تبدأ محاكمة المتستر على مدبر تفجير مسجد طوارئ عسير - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

بدأت أمس الأربعاء المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض، محاكمة مواطن متهم بتأييد تنظيم داعش الإرهابي، والتستر على الهالك سعيد آل دعير الشهراني العقل المدبر لتفجير مسجد طوارئ عسير، في 6 أغسطس 2015 ، الذي راح ضحيته 15 شخصًا بين رجل أمن ومجند وعامل، كما أصيب إثره 33 آخرون.

وكشفت لائحة الدعوى المرفوعة ضد المتهم من النيابة العامة، أن المدعى عليه تربطه صلة قرابة بقائد الخلية الإرهابية الشهيرة بـ”خلية عسير”؛ حيث يعد سعيد آل دعير الذي قتلته السلطات الأمنية و3 آخرين في مداهمة حي النعمان بمكة المكرمة في مايو 2016، هو عم المتهم في هذه القضية، وفقًا لصحيفة “مكة”.

واتضح من خلال التهم الموجهة في هذه القضية أن المدعى عليه لعب دورًا في التأثير في أخ له لترك العمل العسكري، في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية سابقًا تورط أحد المجندين بقوة طوارئ عسير بتسهيل دخول الانتحاري يوسف سليمان عبدالله السليمان إلى مقر القوة لتنفيذ فعلته.

وتمثلت أبرز التهم التي يواجهها المدعى عليه، في انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره ولاة الأمر ورجال الأمن في السلك العسكري، ومناصحته شقيقه بترك العمل العسكري، وتأييد تنظيم داعش الإرهابي، وتستره على عمه سعيد عائض آل دعير الشهراني قائد خلية عسير التي تقف خلف تفجير مسجد الطوارئ، وحيازته مسدسًا وبندقية وطلقات حية دون حصوله على ترخيص بذلك، وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام.