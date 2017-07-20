تقرير يكشف انهيار الاقتصاد القطري - صحيفة صدى الالكترونية

تقرير يكشف انهيار الاقتصاد القطري
تواجه قطر نزوحاً أكبر في التدفقات الصافية إلى الخارج، إذا هبطت صادراتها من الغاز الطبيعي مجدداً، وفق لتقرير رويترز.
وأكدت في التقرير أن الغموض حول احتياطيات قطر بالبنوك الأجنبية والسندات المتداولة أو الأسهم المدرجة يثير تكهنات حول قوتها المالية الحقيقية، مضيفة عن ” لغز الثلاثمائة مليار دولار وحجم الاحتياطيات السائلة لدى قطر “: ” جهاز قطر للاستثمار ربما يحتاج إلى تسييل جزء من أصوله قريباً؛ لتعزيز احتياطيات المصرف المركزي، والذخيرة المالية لقطر ربما ليست بالكثرة التي تبدو عليها، حسب بعض مديري صناديق التحوط في نيويورك ولندن “.
ونقلت الوكالة عن مصرفيين وصناديق أن احتياطيات قطر المالية لن تكفي للدفاع عن عملتها في الأجل الطويل، وتابعت: “قطر ربما تواجه نزوحاً أكبر في التدفقات الصافية إلى الخارج إذا هبطت صادراتها من الغاز الطبيعي مجدداً على سبيل المثال، وتتمثل المشكلة في أنها قد تكون قادرة فقط على استخدام جزء ضئيل من احتياطياتها في الدفاع عن عملتها”.
وزادت: “من بين الاحتياطيات أصول محلية ربما يكون من الصعب بيعها لمشترين أجانب في ظل الأزمة، بينما هناك جزء آخر مرتبط بأصول أجنبية ” غير سائلة ” لا يمكن بيعها بسرعة لجمع سيولة مالية، أما الجزء الموجود في صورة حسابات بالبنوك الأجنبية وسندات متداولة أو أسهم مدرجة يمكن تسييلها بسرعة وسهولة إذا اقتضى الأمر، فهو من أسرار الدولة، وهذه السرية تثير تكهنات حول القوة المالية الحقيقية لقطر “.
وقال مصدر مقرب من الحكومة إن أقل من عشرة أشخاص لديهم الصلاحية للاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالاحتياطيات الموجودة لدى جهاز قطر للاستثمار، مضيفاً: ” لا توجد معلومات أساساً كثيرة، ومن الصعب بيعها؛ نظراً للحجم أو الأهمية الاستراتيجية أو انخفاض القيمة، ومن ثم فإن قدرة قطر على الدفاع عن ربط العملة لم تعد بتلك القوة “.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30022 ] نشر منذ 2 ساعتين
احسن ,, من هاالحال واردى ..
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 257 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليست سرا وجهاز قطر للاستثمار هو صندوق ثروة سيادي تابع لقطر ويرأسه تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني. وهو مختص بالاستثمار المحلي والخارجي. أسسته حكومة قطر في عام 2005 لإدارة فوائض النفط والغاز الطبيعي. كنتيجة لإستراتيجية الصندوق في التقليل من مخاطر اعتماد قطر على أسعار الطاقة فإنه يستثمر في الغالب في أسواق عالمية (الولايات المتحدة وأوروبا ودول آسيا والمحيط الهادئ) إضافة إلى الاستثمار في قطر خارج قطاع الطاقة. قبل إنشاء جهاز قطر للاستثمار في عام 2005 كان هنالك فريق صغير ضمن وزارة المالية مسؤول عن استثمار فوائض الميزانية
قائمة الإستثمارات:
المالية:
البنك الأهلي التجاري
مصرف الريان
بنك ألفا
بنك الدوحة
مصرف قطر الإسلامي
بنك قطر الوطني
صندوق أبوظبي وقطر
البنك الزراعي الصيني
بانكو سانتاندير البرازيل
باركليز
الشركة البلغارية القطرية
كريدي سويس
دراغون كابيتال
الصندوق الليبي القطري للإستثمار المشترك
صندوق جهاز قطر للإستثمار ماليزيا
جهاز قطر للإستثمار للسودان
المستثمر الأول
الصندوق القطري الفيتنامي
شركة قطر وعمان للإستثمار
صندوق قطر وبريطانيا للإستثمار في الطاقة النظيفة
صندوق قطر وسريلانكا للإستثمار
كومرسيال بنك
صندوق قطر والفلبين
صندوق بنك تي أف إي غاز بروم
شركة قطر القابضة لأندونيسيا
بنك الصين الصناعي والتجاري
سوق لندن للأوراق المالية
سوق قطر للأوراق المالية
صندوق بي أم إي المحدود لإدارة البنية التحتية
العقارات والفنادق :
فندق مارتيناز في كان.
فندق اللوفر في باريس.
فندق الكونكورد لافيات في باريس.
فندق قصر البحر الأبيض المتوسط في نيس.
شركة بروة العقارية.
مجمع فندقي في قبرص.
مشروع سياحي في مصر على البحر الأحمر.
فيرمونت رافلز.
فور سيزن هيلث كار.
مايا لاكشوري ريسورت أند سبا.
لا فارميار دو كان (22.7%).
فنادق رافلز.
الصناديق العقارية للبرازيل والديار القطرية.
شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري.
سونغ بيرد للعقارات.
كالدبرو العقارية.
الشركة المغربية للهندسة السياحية.
منتجع شرم الشيخ.
الريان هيلز.
الضفاف للتنمية.
بارك هاوس.
مجمع سياحي في توزر.
أبراج أوريزون.
روابي.
مشروع بين الصين وسنغافورة لمدينة تيانجين البيئية.
لوسيل للتنمية.
إينرجي سيتي.
الصناعة:
إي أي دي إس.
بورش.
فولكس فاجن.
النقل:
الخطوط الجوية القطرية.
شركة قطر لتطوير السكك الحديدية.
وصلة الدوحة والبحرين بالسكك الحديدية.
الرياضة:
نادي الغرافة.
باريس سان جيرمان (100%).
باريس سان جيرمان لكرة اليد (100%).
أخرى:
أديكوأغرو
أثير
بيتي
بالواي بي أل سي
كايو لارغو دل سور
تشيلسي باراكس.
تشيلسفيلد بارتنرز أل أل بي
سيتي سنتر دي سي
كلوفر داونس
دلتا كومرسيال بروباريتي
شركة الديار لخدمات البنية التحتية
فيسكر أوتوماتيف
فرانكل
غروسفينر سكوار
هارودز
حصاد فود
هوشتيف
هوشتيف أند كاتاري ديار جي في
سينزبريز (جي ساينبوري بي أل سي)
جي أس أم إيندوشينا
مجموعة لاغاردار
شركة لوسيل الدولية لوسائل الإعلام
ميراماكس فيلمز
موشارب
أن أيتش بي بورتفوليو
نيقوسيا للتطوير العقاري
بيترونات أل أن جي
بلافي أوريزونتي
بريموس باسيفيك بارتنرز
كيو واست
كيو دي أس بي جي غروب
قطر للإتصالات
رافلز ميديكال غروب
سوياز للبيئة
فيوليا للبيئة (5%)
فينشي
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9436 ] نشر منذ 1 ساعة
ماعتقد ينهار في هذه الصوره
لان الدول المقاطعه فقط ٤
ودولتين فقط هم اللي لهم وزن في ضرب الاقتصاد
الامارات والبحرين لاتقدن ولاتاخر في المقاطعه