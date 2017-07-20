مستشفى الملك خالد بنجران يُنهي معاناة شاب من مرض الكبد - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

أنهى فريق طبي في قسم الجراحة بمستشفى الملك خالد في نجران، معاناة شاب عشريني استمرت لعدة سنوات، بعد ظهور اضطرابات صحية شعَر من خلالها المريض بآلام مزمنة في البطن، مع نقص في التغذية والوزن؛ مما تَسَبّب له في فقر دم مزمن.

وبعد الكشف على المريض اتضح وجود كيس كبدي عداري (hydatid cyst) بمقياس ١٥×١٢سم؛ مما سبّب ضغطاً على المعدة والقنوات الصفراوية وارتفاعاً في وظائف الكبد ونسبة المادة الصفراء في الدم.

وخضع المريض لجميع الفحوصات والأشعة والعلاجات اللازمة لمثل هذه الحالات؛ بما فيها تصوير القنوات الصفراوية، وأجريت للمريض العملية بالمنظار وهي من العمليات الدقيقة عالية الخطورة، وتم استئصال الكيس وربط اتصال الكيس بالقنوات الصفراوية وتكللت الجراحة بالنجاح.