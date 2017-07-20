⁠⁠⁠⁠⁠سفارة المملكة بباريس تقدم 12توجيهاً للمسافرين إلى فرنسا - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قامت سفارة خادم الحرمين الشريفين في فرنسا بتقديم 12 توجيهاً للمواطنين المسافرين إلى باريس.

وشملت توجيهات السفارة أن تكون محطتك الأولى الدولة المانحة لتأشيرة الشنجن في حال الحصول عليها من غير السفارة الفرنسية، كما يجب عدم إرسال العمالة المنزلية بمفردهم إلى فرنسا، وضرورة مرافقتهم أثناء الدخول، وإحضار عقد سارٍ وتأمين طبي للعمالة، وحملها لمبلغ مالي كافٍ لمدة الإقامة.

كما دعت السفارة من بين توجيهاتها الـ 12 إلى التصريح للجمارك عن أي مبالغ تزيد أو تعادل 10 آلاف يورو، والاحتفاظ بما يثبت مصدر المبالغ ” مستند بنكي ” .