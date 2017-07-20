مجلس علماء باكستان يدين ممارسات إسرائيل في الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

إسلام آباد(صدى):

أدان مجلس علماء باكستان، برئاسة الشيخ الدكتور طاهر محمود الأشرفي، ممارسات إسرائيل ومحاولات سلطات الاحتلال إغلاق مسجد الأقصى الشريف.

جاء ذلك في مؤتمر نظمه المجلس بالعاصمة الباكستانية تحت عنوان “حماية الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى”، بحضور سفير دولة فلسطين لدى باكستان وليد أبو علي وسفير المملكة الأردنية الهاشمية نواف الصرايرة وعدد من الدبلوماسيين، لمناقشة الوضع الخطير في مدينة القدس، وما يشهده المسجد الأقصى من إغلاق؛ ومنع إقامة الصلاة فيه لمدة أيام، والهجمة الشرسة عليه.

وأشاد العلماء بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية وخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، إلى جانب الدور المهم الذي تقوم به في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.