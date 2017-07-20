بالصور.. الخطوط السعودية تتسلم الطائرة العاشرة من طراز بوينج «B787-9» - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تسلمت الخطوط السعودية صباح اليوم الخميس، طائرة جديدة من طراز بوينج (B787- 9) دريملاينر، من شركة “بوينج” لصناعة الطائرات المدنية بالولايات المتحدة الأمريكية، وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة .

و غادرت الطائرة ذات التسجيل (HZ- AR13) مطار تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية الساعة (15:46) بالتوقيت العالمي، بطاقم قيادة مكون من أربعة طيارين سعوديين؛ هم: عبدالله المالكي، ووليد اليامي، وعارف الشمري، وسلطان العتيبي، وسوف تنضم الطائرة لأسطول “السعودية” الذي يشهد حالياً برنامجاً غير مسبوق؛ لتحديثه وتنميته مستهدفاً الوصول إلى 200 طائرة حديثة عام 2020م، وذلك في إطار برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية.

من جانبه أوضح مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن هذه الطائرة الجديدة تُعد الحادية والعشرين من الطائرات الجديدة التي تنضم لأسطول الناقل الوطني خلال العام الجاري 2017م؛ بعد أن تم خلال النصف الأول من هذا العام استلام 2) طائرة من أحدث ما أنتجته مصانع الطائرات في العالم، وانضمّت لأسطول الخطوط السعودية لخدمة حركة النقل الجوي في المملكة، وسيتم استلام 11 طائرة أخرى قبل نهاية العام، ليصل عدد الطائرات التي تنضم للأسطول خلال عام 2017م إلى 32 طائرة جديدة، وهو أكبر عدد من الطائرات يتم استلامه خلال عام واحد، فيما تم استلام 28 طائرة خلال العام الماضي.

وقال “الجاسر”: “انضمام الطائرات الجديدة للأسطول يدعم العمليات التشغيلية للخطوط السعودية، ويحقق أهداف المؤسسة ومبادرات برنامج التحول الذي يجري تنفيذه حالياً، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية وتطور كبير وشامل في الأداء والكفاءة التشغيلية والخدمات والمنتجات، ومواكبة برامج التنمية الشاملة في المملكة، والإسهام في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 بما تتضمنه من مبادرات استراتيجية وخطط تنموية في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله”.

وأكد أن الطائرات الجديدة التي تنضم تباعاً لأسطول الناقل الوطني تُعد من أحدث وأفضل ما تنتجه مصانع الطائرات في العالم، وتم اختيارها بعناية لدعم وتعزيز العمليات التشغيلية للخطوط السعودية على القطاعين الداخلي والدولي وخدمة النقل الجوي في المملكة، مشيراً إلى أن الخطط التطويرية المتتابعة تهدف إلى تجاوز تطلعات الضيوف في مستوى الأداء والكفاءة وتطوير منظومة الخدمات ومضاعفة معدلات نقل الضيوف بجميع شرائحهم، مع منح الأولوية لإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية من أبناء المؤسسة باعتبارهم أهم عناصر التفوق والنجاح في صناعةٍ سريعة التحول ودائمة التغيير.

يُذكر أن الطائرة الجديدة التي وصلت صباح اليوم هي العاشرة من طراز (B787- 9) دريملاينر منذ وصول أول طائرة في فبراير ٢٠١٦م، وتبلغ سعة الطائرة (298) مقعداً، (24) منها لدرجة الأعمال و (274) مقعداً لدرجة الضيافة، وهي مجهزة لتوفر أفضل مستويات الراحة والرفاهية للضيوف، وتم تزويد مقصورة درجة الأعمال بأحدث المقاعد التي صُممت بعناية، حيث يمكن فرد المقعد إلى (180) درجة ليصبح سريراً كاملاً، كما أن التصميم يتيح لكل ضيف الخروج من مقعده بحرية وخصوصية تامة، إلى جانب خدمات الاتصالات والإنترنت على متن الطائرة، كما صنعت الطائرة من مواد حديثة ومتطورة مما ساهم في تخفيف وزنها وبالتالي زيادة الكفاءة الاقتصادية لها.

وتُعد طائرة (B787- 9) الطراز الأحدث بين منتجات شركة ” بوينج ” وهي إحدى مكونات أسطول الخطوط السعودية إلى جانب طائرة (B777- 300ER)، وطائرتي إيرباص(A330- 300) الإقليمية و(A320) الأكثر طلبا في العالم، وتم خلال النصف الأول من العام الحالي استلام (20) طائرة جديدة وبمعدل (5) طائرات من كل طراز.

وكانت “السعودية” قد أعلنت في 2015م توقيع اتفاقية للاستحواذ على (50) طائرة جديدة، ثم أعلنت في 2016م توقيع اتفاقيات للاستحواذ على (63) طائرة أخرى ويجري استلام الطائرات تباعا منها (60) طائرة خلال عامي 2016م و 2017م.