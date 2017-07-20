 خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 136 قاضياً بوزارة العدل - صحيفة صدى الالكترونية

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خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 136 قاضياً بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 136 قاضياً بوزارة العدل
واس(صدى):

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بترقية وتعيين 136 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي، حيث شمل الأمر الملكي الكريم ترقية 86 قاضياً ، وتعيين 50 قاضياً.

وأوضح معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن الأمر الكريم يأتي في سياق الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لمرفق القضاء، سائلاً المولى – عز وجل – أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر – وفقهم الله – في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه – صلى الله عليه وسلم -.


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