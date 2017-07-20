البنتاجون يتهم تركيا بتعريض القوات الأمريكية في سوريا للخطر - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون “، أنها اعتبرت أن ما نشرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية عن أماكن يبدو أنها مواقع عسكرية أمريكية في سوريا، يعد تهديدا للقوات الأمريكية ويعرضها للخطر.

ونقلت تقارير عن المتحدث باسم البنتاجون إريك باهون قوله: إن ” نشر معلومات عسكرية حساسة يعرّض قوات التحالف لمخاطر غير ضرورية، ويمكن أن يعطل العمليات الجارية لهزيمة تنظيم داعش “.

وأضاف ” باهون “: “في الوقت الذي لا يمكننا فيه التحقق بشكل مستقل من المصادر التي ساهمت في هذا التقرير؛ فإننا سنشعر بقلق بالغ إذا عرّض مسؤولون من شريك في حلف شمال الأطلسي قواتنا للخطر عن عمد بنشر معلومات حساسة”؛ لافتاً إلى أن الولايات المتحدة عبّرت لتركيا عن قلقها.

ونشرت وكالة أنباء الأناضول يوم الثلاثاء، تقريراً يحدد أماكن 10 مواقع عسكرية أمريكية في شمال سوريا، ويذكر بالتفاصيل في بعض الحالات عدد القوات الأمريكية والفرنسية الموجودة.