المنازعات تلزم الاتحاد بدفع مستحقات هجر - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أنصفت غرفة فض المنازعات نادي هجر في قضيته المرفوعة ضد الاتحاد، وألزمت الاتحاد بدفع 5 ملايين و700 ألف ريال لصالح البشت الحساوي.

وبهذا الحكم يصل مجموع مستحقات هجر رسمياً لدى الاتحاد، إلى 10 ملايين و700 ألف ريال، ولا تزال هناك شكوى ثالثة من البشت الحساوي ضد العميد.

وتبلغ قيمة الشكوى الثالثة في غرفة فض المنازعات، 3 ملايين و700 ألف ريال، وفي النهاية ستصل نسبة المديونيات على الاتحاد لـ 15 مليون ريال لصالح هجر.