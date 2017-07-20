فلكية جدة: الشمس تدخل السرطان اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن الشمس تغادر ظاهرياً، اليوم الخميس ، مجموعة نجوم التوأمان، وتدخل مجموعة نجوم السرطان، لافتاً إلى أنه لو كان بإمكاننا رؤية النجوم نهاراً سنجد أن الشمس ستبقى ضمن حدود السرطان حتى العاشر من أغسطس المقبل.

وأضاف أبو زاهرة: كما يشاهد من الأرض، فإن الشمس تبدو وكأنها تتحرك في دائرة كاملة من 360 درجة أمام 13 مجموعة نجمية في عام واحد، وهذا يفترض بأن الشمس تتحرك نحو الشرق خلال تلك المجموعات النجمية، ولكن في الحقيقة هذه الحركة الظاهرية للشمس في قبة السماء هي انعكاس لحركة الأرض في مدارها حول الشمس.

وتابع: يُعتبر مصطلح دخول الشمس إلى إحدى المجموعات النجمية في دائرة البروج مصطلح خاطئ، ظهر نتيجة الاعتقاد السائد لدى القدماء وخاصة في القرون الوسطى بأن الأرض مركز الكون، وأن الشمس والنجوم هي التي تدور حول الأرض، كما يتراءى لنا الأمر ظاهرياً، ولكن في الواقع أن الأرض أثناء حركتها حول الشمس، وعندما تصبح على استقامة واحدة مع بداية أحد البروج والشمس بينهما يقال عندها إن الشمس قد دخلت ذلك البرج.

وأردف أن مجموعة نجوم السرطان تتألف من نجوم خافتة، وضمن هذه المجموعة النجمية يرصد عنقود نجوم ” النثرة ” أو خلية النحل أحد الأجرام البعيدة المشاهدة بالعين المجردة، والذي يُرصد في سماء الليل في الفترة من فبراير إلى مايو، وهو معروف منذ القدم، ويحتوي على نحو 1000 نجم، ويبعد مسافة ما بين 520 إلى 610 سنوات ضوئية من نظامنا الشمسي، ويبلغ عمره ما بين 600 إلى 700 مليون سنة.