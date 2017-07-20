جدل في تجارية تبوك بعد حسم 25% من المتخلفين عن حفل المعايدة - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

حالة من الجدل سادت في الغرفة التجارية بتبوك، بعد أن قررت حسم 25% من الأجر اليومي للموظفين الذين لم يحضروا حفل معايدة أقامته الغرفة، يوم الأحد 8 محرم 1438هـ؛ وذلك وفقاً لقرار أصدره الأمين العام؛ مستنداً -بحسب القرار- إلى المادة 2/ 8 من لائحة تنظيم العمل؛ الأمر الذي دفع عدداً من منسوبي الغرفة للتذمر من هذا القرار؛ فيما سجّل عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” حالةً من الاستياء تحت وسم ” غرفة تبوك تعايد موظفيها بحسم “.

وأكد مختصون أنه لا يوجد في جميع جدول الجزاءات الخاصة بالمخالفات بلائحة تنظيم العمل للعاملين بالغرفة، والمعتمدة من وزير العمل والمعمول به منذ شهر رمضان عام ١٤٣٤هــ؛ أيّ جزئية عن فرض جزاء على مخالفة تتعلق بحفل معايدة أو ما شابه ذلك.