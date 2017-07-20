مواطن يتهم أسرة مصرية بالمماطلة في تزويجه ابنتها  - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تقدم مواطن سعودي الجنسية ببلاغ إلى قسم أول الفيوم بمصر ، يتهم أسرة بمماطلته في الزواج من ابنتهم القاصر ويطالب فيه باسترداد هدايا ذهبية قدمها لهم للتعبير عن رغبته في الزواج من ابنتهم إلا أنهم ماطلوه، وفقا لما ذكرته صحيفة الدستور المصرية .

وكان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول الفيوم بمصر ، يفيد بأنه تلقى بلاغا من ” أحمد س أ ” ، سعودي الجنسية، يتهم فيه كلا من، ” صباح ع ع ” ، ونجليها ” رشا، وفهيم ك ف ” ، بأنهم ماطلوه في الزواج من ابنة المتهمة الثانية، ولم يردوا له هداياه الذهبية التي قدمها لهم.

بينما أنكر المتهمون اتفاقهم معه على الزواج من ابنتهم قبل بلوغها السن القانونية، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لأتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .