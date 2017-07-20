مصر تطالب المخالفين المصريين مغادرة المملكة حتى الإثنين القادم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

طالب وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، المصريين من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل بالمملكة العربية السعودية، بسرعة المغادرة قبل الإثنين المقبل، موعد انتهاء مدة تمديد حملة ” وطن بلا مخالف “.

ويذكر أن السلطات السعودية، قد أعلنت تمديد الحملة لمدة 30 يومًا تنتهي 24 يوليو الحالي ، بعد انتهاء مدة الـ 90 يومًا، التي منحتها المملكة، لمخالفي نظامي الحج والعمرة من مختلف الجنسيات لمغادرة السعودية إلي بلدانهم من تلقاء أنفسهم، حتى لا يتعرضون للآثار المترتبة على ” بصمة مرحل ” بعقوبات وغرامات تصل إلى 20 ألف ريال سعودي والتوقيف حتى تسديدها.