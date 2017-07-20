مصر تطالب المخالفين المصريين مغادرة المملكة حتى الإثنين القادم - صحيفة صدى الالكترونية

مصر تطالب المخالفين المصريين مغادرة المملكة حتى الإثنين القادم
طالب وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، المصريين من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل بالمملكة العربية السعودية، بسرعة المغادرة قبل الإثنين المقبل، موعد انتهاء مدة تمديد حملة ” وطن بلا مخالف “.
ويذكر أن السلطات السعودية، قد أعلنت تمديد الحملة لمدة 30 يومًا تنتهي 24 يوليو الحالي ، بعد انتهاء مدة الـ 90 يومًا، التي منحتها المملكة، لمخالفي نظامي الحج والعمرة من مختلف الجنسيات لمغادرة السعودية إلي بلدانهم من تلقاء أنفسهم، حتى لا يتعرضون للآثار المترتبة على ” بصمة مرحل ” بعقوبات وغرامات تصل إلى 20 ألف ريال سعودي والتوقيف حتى تسديدها.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17589 ] نشر منذ 36 دقيقة
مدام التمديد شغال
والله مظنيت بيغادرون
طيبة قلوبنا هي نقطة ضعفنا
وهم عارفيتها زين🤔
Adm[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 15 دقيقة
ليش طيب التمديد