 مصر تطالب المخالفين المصريين مغادرة المملكة حتى الإثنين القادم - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 20

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. مصر تطالب المخالفين المصريين مغادرة المملكة حتى الإثنين القادم

مصر تطالب المخالفين المصريين مغادرة المملكة حتى الإثنين القادم

مصر تطالب المخالفين المصريين مغادرة المملكة حتى الإثنين القادم
نايف السالم(صدى):

طالب وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، المصريين من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل بالمملكة العربية السعودية، بسرعة المغادرة قبل الإثنين المقبل، موعد انتهاء مدة تمديد حملة ” وطن بلا مخالف “.

ويذكر أن السلطات السعودية، قد أعلنت تمديد الحملة لمدة 30 يومًا تنتهي 24 يوليو الحالي ، بعد انتهاء مدة الـ 90 يومًا، التي منحتها المملكة، لمخالفي نظامي الحج والعمرة من مختلف الجنسيات لمغادرة السعودية إلي بلدانهم من تلقاء أنفسهم، حتى لا يتعرضون للآثار المترتبة على ” بصمة مرحل ” بعقوبات وغرامات تصل إلى 20 ألف ريال سعودي والتوقيف حتى تسديدها.

 


الوسوم:, , , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *