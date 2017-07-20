تفاصيل قصة فتاة سعودية غيرت مفهوم الموضة واستقبلت بالبيت الأبيض - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أسست مصلي وهي شابة من مدينة جدة، شركة الاستشارات الراقية الوحيدة في السعودية، ” Niche Arabia ،” والتي تسعى من خلالها إلى الحفاظ على التجارب الراقية والنخبوية، عن طريق تنظيم العروض الحصرية للمنتجات الفاخرة للراغبين من نخبة المجتمع، أو تنظيم الفعاليات الاجتماعية التي تذكر بزمن قديم جميل.

مصلى امرأة عفوية تحارب ” الصور النمطية التي تصنّف بها المرأة السعودية،” على حد تعبيرها، عن طريق مشاركة صور لسيدات عربيات ناجحات، أو مناقشة تحرّكٍ معينٍ في المجتمع انعكس على الموضة، أو التعليق على حدث محلي بشكل طريف.

وبالإضافة إلى دورها كمؤثرة اجتماعية، ومحررة أزياء، ومؤسسة شركة، هي ناشطة تسعى إلى إبراز أفضل ما في المرأة السعودية. ومن أبرز نشاطاتها تنظيم أول يوم للنشاط الرياضي في مدينة الملك عبدالله الرياضية، إلى جانب إخراجها لفيلم قصير يدعى ” Under the Abaya،” والذي يركز على السيدة السعودية كرائدة أعمال.

ومصلي هي أول خبيرة أزياء عربية دُعيت إلى البيت الأبيض من قبل السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما لحضور حفل ” Celebration of Design “.

وفي حسابها ” Shoesandrama على موقع ” نستاغرام، تشارك مصلي صوراً مختلفة تنقل الأوجه المتعددة عن الحياة في السعودية. وتعتبر حسابها منصة اجتماعية ” توثّق ” التحول الذي تمر به السعودية وشبابها الذين لا يتجاوز نسبة 70 في المائة منهم الـ 30 عاماً.

وعن الازياء تحديداً، تقول مُصلي إنه لطاما تميزت المرأة السعودية بأسلوب راقٍ وجدي في الأزياء. لكن، مع توجهها إلى المشاركة أكثر في سوق العمل، تحوّلت إلى الأزياء الأكثر حداثة وعمليّة.

ونصيحة مصلي الوحيدة لأي شخصٍ يسعى لأن يصبح شخصاً مؤثراً في عالم الأزياء هي أن يحافظ على تميز أسلوبه، بغض النظر عن التوجه العام للموضة، لأن ” من يرغب بمعرف الموضة الدارجة يستطيع شراء مجلة ” فوغ ” ، ” على حد تعبيرها.

أما قدوة مصلي في الأزياء فهي الشيخة موزة بنت مسند، بسبب “قدرتها على تحويل الأزياء الراقية مهما كانت جرئية إلى أزياء محافظة وأنيقة.”