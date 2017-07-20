ضاحي خلفان يكشف عن مخرج لقطر من أزمتها - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

أكد ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أن لا مخرج لقطر من أزمتها سوى بتولي رجل حكيم الحكم من أسرة آل خليفة وهو بحسب المسؤول الإماراتي رئيس الوزراء الحالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني واصفاً إياه بالرجل الأكثر اعتدالاً.

وكتب خلفان في تغريدات على تويتر، اليوم الخميس: ” سياسة الحكومة القطرية تخلو من الذكاء الاجتماعي ويهيمن عليها الذكاء الإجرامي ” فالسكيوباتية ” تتجلى في العديد من تصرفات جماعاتها الإرهابية”.

وأضاف: ” النزعة الإجرامية التي نراها في الجماعة الإرهابية القطرية تتمثل في تظاهر المجموعة بالأعمال الخيرية، لكن الغاية من ذلك ارتكاب أفعال شريرة، وهذا النمط من أنماط الذكاء الإجرامي تتمتع به جماعة الإخوان المسلمين التي انخرط فيها بعض شيوخ آل ثاني الذين هم في قمة القيادة “.

وتابع المسؤول الإماراتي: ” قطر لن تخرج من هذه المعمعة التي ورطها فيه تنظيم الحمدين الإرهابي إلا بتولي الحكم لرجل حكيم من الأسرة، وأكثرهم اعتدالاً رئيس الوزراء الحالي “.

وحول قناة الجزيرة قال ضاحي خلفان: ” أكد مصدر إعلامي من قلب قناة الجزيرة، أن القناة في حالة تأهب قصوى، لأن التعليمات والتوجيهات تصدر بإفعل أو لا تفعل من القيادة السياسية “.