 القبض على فتاة صينية حاولت تهريب 102 هاتف iPhone - صحيفة صدى الالكترونية

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القبض على فتاة صينية حاولت تهريب 102 هاتف iPhone

القبض على فتاة صينية حاولت تهريب 102 هاتف iPhone
بكين(صدى):

ألقت الشرطة في الصين القبض على فتاة صينية حاولت تهريب 102 هاتف iPhone من هونج كونج ، وذلك بعد محاولة إخفاءهم أسفل الملابس.

و شكّت السلطات في مدينة شينزين، جنوبي الصين، في سيدة ترتدي ملابس ثقيلة لا تتماشى مع فصل الصيف، وبعد تفتيشها جرى اكتشاف الهواتف المهربة، بالإضافة إلى ساعات ثمينة.

وأوضح موقع “ أبل إنسايدر ” أن السيدة، التي تم نشر صورها مع السلع المهربة، عمدت لوضع الهواتف حول جذعها وحرصت على لفها بالبلاستيك، حيث بلغ وزن الهواتف حوالي 20 كيلوجرامًا.


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