⁠⁠⁠⁠⁠المسماري يقدم أدلة تورط قطر في الإرهاب بليبيا - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسماري، أن الجيش يمتلك أدلة على تورط قطر في الإرهاب بليبيا ممثلة في صور لطائرات شحن عسكرية قطرية محملة بالذخائر في مدينة مصراتة.

وأضاف أن قطر حولت ليبيا إلى مسرح جريمة كبير، مشيرا إلى أن الجيش ضبط في حوزة الإرهابيين كاميرات مراقبة بعيدة المدى، موضحاً أن قناة الجزيرة هي المنصة المفضلة للأعمال الإرهابية”، مشددا على أنه لا يوجد شك في أنها تدعم الإرهاب.

وكشف المسماري أن القيادة العامة للجيش ستزود المحكمة الجنائية الدولية بوثائق تثبت تورط قطر في دعم الإرهاب في ليبيا.