" هيئة الرياضة " تعد لإعلان ديون أندية المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

ذكرت مصادر أن هيئة الرياضة السعودية ستعلن قوائم ديون الأندية المحلية، وتنظيمات سدادها.

وتجرى اتصالات منذ أسابيع عدة بين الاتحاد السعودي لكرة القدم وهيئة الرياضة، وتم التوصل لصيغ للسداد في ظل مشاركة الهلال والنصر في البطولة العربية، ورغبتهما بتسجيل لاعبيهما المحليين وغير السعوديين قبل انطلاق البطولة.

وقالت المصادر أن هيئة الرياضة بصدد إصدار قوائم الديون للأندية من أجل السماح لها بالتسجيل بعد تسديدها نسباً معينة منها، أو حرمانها من التعاقدات في الفترة الصيفية في حال لم تسدد الديون.