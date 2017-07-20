⁠⁠⁠⁠⁠الشيوخ الأمريكي يستجوب عائلة ترامب - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كشفت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي أنها دعت دونالد ترامب الابن، أكبر أبناء الرئيس الأمريكي، وبول مانافورت مدير حملته السابق للإدلاء بشهادتيهما في جلسة في 26 من يوليو (تموز).

ومن المتوقع استجواب ترامب الابن ومانافورت بشأن مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 واحتمال حدوث تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا.

وقال محامي جاريد كوشنر زوج ابنة ترامب إن كوشنر سيمثل أيضاً أمام أعضاء مجلس الشيوخ، ورفض مساعدون بمجلس الشيوخ تأكيد مثوله أمام المجلس.