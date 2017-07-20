20 برلمانياً يتقدمون بمذكرة لحجب الثقة عن ترامب - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قام عشرون نائبا ديموقراطيا، بتقديم مذكرة لحجب الثقة عن دونالد ترامب في مبادرة رمزية تسلط الاضواء على المعارضة المتزايدة للرئيس الامريكي.

وقال النائب الديموقراطي ستيف كوهين انها مبادرة للتدخل السياسي ، وذلك بعد إعلانه المبادرة التي تشكك في قدرة ترامب على قيادة الامة.

ويذكر أن الدستور في الولايات المتحدة ينص على ان اقالة الرئيس لا تتم سوى من خلال اجراء يشمل تصويتا في مجلسي النواب والشيوخ، ومذكرة لحجب الثقة ليست ملزمة في النظام الرئاسي الامريكي.