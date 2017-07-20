القدس(صدى):

في خطأ نادر ما يحدث في الاجتماعات الرئاسية الهامة، تسبب خطأ تقني في تسريب اتفاق وتفاصيل اجتماع بوتين ونتنياهو في العاصمة الرومانية بودابسبت مساء أمس.

وبينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي “ بنيامين نتنياهو ” في اجتماع مغلق مع رؤساء وزراء المجر والجمهورية التشيكية وبولندا وسلوفاكيا في العاصمة الرومانية بودابست، تفاجأ الصحفيون المتواجدون خارج الغرفة بصوت نتنياهو في آذانهم، ذلك أنه نُسيت سماعات الأذن مفتوحة، ما مكّن الصحفيين من الاستماع لحديث نتنياهو لدقائق قبل أن يكتشف الأمن الخطأ ويغلق السماعات.

الدقائق التي وصلت للصحافيين حملت تصريحات مهمة حول مستوى التعاون الرفيع بين روسيا وإسرائيل في سوريا.

وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مقاطع من كلام نتنياهو تحدث فيها عن توجيه عشرات الضربات لقوافل نقل أسلحة لميليشيا حزب الله عبر سوريا، وكشف عن اتفاقه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ذلك.

وقال نتنياهو في المقطع المسرب “ لقد أمنّا الحدود بشكل جيد ليس فقط في سيناء بل في مرتفعات الجولان أيضاً ” ، وتحدث عما سماه بـ ” الجدار ” بسبب داعش “ بنينا الجدار لإبعاد داعش، وإيران تحاول بناء جبهة إرهابية على حدودنا ”، مضيفاً “ أخبرت بوتين أننا حين نرى عمليات نقل أسلحة لحزب الله سنضربهم .. وفعلنا ذلك عشرات المرات ”.

وكان نتنياهو قال سابقاً، عقب اجتماعه بالرئيس الفرنسي “ إيمانويل ماكرون ” قبل أيام، إنه يرفض الاتفاق الروسي الأمريكي لوقف إطلاق النار في الجنوب السوري؛ لأنه يؤسس لبقاء إيران في سوريا.