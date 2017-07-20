ورشة عمل للتعريف باللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه بغرفة الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

نظمت أمس الأربعاء غرفة الرياض ممثلة باللجنة التجارية وبالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس والجودة ورشة عمل تناولت التعريف باللائحة الفنية لأدوات ترشيد المياه وإجراءات تطبيقها.

الورشة هدفت لنشر التوعية عن اللوائح الفنية لترشيد المياه وإجراءات المطابقة الهادفة لحماية المستهلك والسوق السعودي من المنتجات الغير مطابقة والتي لا تتماشى مع برامج ترشيد المياه .

ومن جانبه استعرض المهندس محمد هريرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه وتطبيقها، مشيراً إلى أن التطبيق الفعلي للائحة سيبدأ بداية العام الهجري القادم 1439هـ .