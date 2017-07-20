الأحوال المدنية تعلن عن نتائج قبول الوظائف - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على وظيفة (مدقق إجراءات أحوال مدنية) لبرنامج أنظمة وإجراءات الأحوال المدنية المنتهي بالتوظيف.

وأوضحت الداخلية أن وظائف الأحوال المدنية تم تنفيذها بمعهد الإدارة العامة، وعلى المرشح الالتزام بالتعليمات التالية:

1. إحضار نموذج موعد تسليم الوثائق.

2. إحضار المستندات المطلوبة (صورة الهوية الوطنية، صورة من وثيقة التخرج)، مع الأصل للمطابقة.

3. إحضار السيرة الذاتية.

ولمعرفة نتائج وظائف الأحوال المدنية ومواعيد تسليم الوثائق، اضغط (هنا).