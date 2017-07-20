العكايشي يوعد جماهير الاتحاد بأداء مميز في الموسم القادم - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تعهد المحترف التونسي أحمد عكايشي، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد، بتقديم مستوى مميز خلال الموسم الرياضي المقبل برفقة النمور، في رسالة وجهها لجماهير وإدارة العميد.

وقال المحترف التونسي: « نستهل اليوم على بركة الله موسماً جديداً نتمنى فيه أن نوفق في إسعاد جماهيرنا بكل ما أوتينا من جهد، شكرًا لجمهور الاتحاد وشكرًا للإدارة الجديدة والوعد الذهب إن شاء الله ».

يذكر أن تدريبات الاتحاد، أمس الأربعاء في لندن، شهدت مشاركة العكايشي، بعدما انضم لمعسكر العميد، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها بسبب حفل زفافه.