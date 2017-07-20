دواعٍ أمنية تمنع طائرات " الفانتوم " والمعسل الإلكتروني في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

يبدو أن طائرات الفانتوم ممنوعة بكل أشكالها وأنواعها من دخولها المملكة، حيث أكدت مصلحة الجمارك العامة من دخول الطائرة عبر منافذها المختلفة؛ وذلك بسبب دواعٍ أمنية.

وطلبت الجمارك ضرورة إحضار إذن بالفسح من قبل الأمن العام لدخولها لعدم مصادرتها؛ وذلك خوفاً من تزويد بعضها بكاميرات تصوير فائقة الدقة، والتي قد تسبب خطورة على أمن البلاد.

من جانبها قالت الجمارك عبر حسابها الرسمي بتويتر: إن الطائرة مقيدة ولا يمكن دخولها إلا بعد الحصول على الفسح.

في سياق متصل منعت الجمارك أيضاً استيراد المعسل الإلكتروني حتى وإن كان للاستخدام الشخصي.

وكان العديد من التقارير الطبية قد أثبتت أن المعسل الإلكتروني خطر على الصحة، فضلاً عن المخاطر الأمنية بسبب احتمالية انفجار الجهاز الخاص بالمعسل الإلكتروني.