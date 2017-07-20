محكمة أمريكية تقضي بسجن هاكر روسي خمس سنوات - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قضت محكمة أمريكية بالسجن خمس سنوات على هاكر روسي، أكد ممثلو ادعاء أمريكيون أنه لعب دورًا في تطوير برمجيات خبيثة متطورة تعرف باسم سيتادل استخدمت لسرقة معلومات مالية شخصية من الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم.

وأوضح ممثلو الادعاء أن فارتانيان ساعد في الفترة من 2012 إلى 2014 خلال وجوده في أوكرانيا والنرويج في تطوير وتحديث وصيانة برمجيات سيتادل التي صممت لسرقة المعلومات المالية والشخصية من شبكات الكمبيوتر أصابت نحو 11 مليون كمبيوتر في أنحاء العالم، وسبّبت خسائر تتجاوز 500 مليون دولار.