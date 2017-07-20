آبل تفوز ببراءة اختراع زر الرعب - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

فازت شركة أبل الأميركية ببراءة اختراع لإضافة زر الرعب في هواتف آيفون بهدف حماية المستخدم، إذا ما تعرض لخطر ويقوم باستدعاء رجال الشرطة “ سرًّا ” ، وهذا الزر يمكنه أن يُفعّل بطرق مختلفة في الهاتف منها البصمة أو الرمز السري.

ومن بين خدمات زر الرعب “ استدعاء سلطات الطوارئ دون معرفة المهاجم بالأمر، من خلال إرسال رسالة نصية أو بث الصوت أو الفيديو إلى العناصر الأمنية ” .

وقال خبراء إن “ الميزة الجديدة ” غايتها حفظ أمن وسلامة صاحب الهاتف، محذرين من بعض المساوئ، التي قد تحول دون نجاح خدمة “ زر الرعب ”.

ومن بين مساوئ “زر الرعب”، حسب “ غيزمودو ” ، أن السلطات الأمنية يمكنها أن تتأخر في الاستجابة إلى طلب الإغاثة.