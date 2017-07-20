مخاوف أمريكية من ترسانة أسلحة " حزب الله " - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، إن ” حزب الله ” اللبناني يعزز ترسانته من الأسلحة، مطالبة المجتمع الدولي بـ ” الاهتمام بأنشطته والضغط لنزع سلاحه “.

جاء ذلك حلال اجتماع السفيرة بمبعوث الأمم المتحدة إلى لبنان، سيغريد كاغ، عقب جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن بعثة قوات حفظ السلام (اليونيفيل) المنتشرة جنوب لبنان، حسب ما نقلت وكالة ” أ ف ب ” الفرنسية، ليل الأربعاء -الخميس.

وبحسب بيان صدر عن البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة فإن “هالي” شددت على وجوب ممارسة ضغوطات دولية على ” حزب الله ” اللبناني لنزع سلاح و ” الكف عن سلوكه المزعزع للاستقرار في المنطقة”.

وأكدت ” هالي ” على ” ضرورة إدباء اليونيفيل التزاما تاما في التصدي للتهديد الذي يشكله الحزب “.