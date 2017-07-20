بالصور .. تفاصيل الحصول على قميص الأهلي الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

كشف المتجر الخاص بالنادي الأهلي، الستار على الزي الجديد الخاص بالفريق الأول لكرة القدم، بجميع مقاساته، استعداداً للموسم الرياضي القادم .

وعملت شركة امبرو الإنجليزية، على تصميم القمصان بطريقة مميزة، وبكافة المقاسات، من أجل إرضاء مشجعي الراقي، بعدما تولت المهمة رسمياً خلفاً لشركة بوما.

ويفتح متجر الأهلي اليوم الخميس ، أبوابه أمام الراغبين في شراء القمصان الجديدة، بداية من الساعة ١٠ صباحاً، على أن تستمر عملية البيع حتى نهاية الموسم، كما هو متبع منذ آخر موسمين.