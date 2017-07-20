شركات التقنية تحقق أكبر سيولة نقدية في أمريكا بـ 1.8 تريليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

شركات التقنية تحقق أكبر سيولة نقدية في أمريكا بـ 1.8 تريليون دولار
حققت شركات تقنية بارزة في الولايات المتحدة كمية ضخمة من السيولة النقدية، وتوجد غالبية هذه الأموال في الخارج بعيدا عن نظام الضرائب الأمريكي، وزادت الشركات غير المالية سيولتها بنسبة 9.2% إلى 1.84 تريليون دولار في العام الماضي، وفقًا لتقرير نشرته “سي إن إن”.
وأضاف التقرير أن خمس شركات تقنية – هي ” آبل ” و ” جوجل ” و ” مايكروسوفت ” و ” سيسكو ” و ” أوراكل ” – شكلت حوالي ثلث إجمالي السيولة النقدية التي تحتفظ بها جميع الشركات.
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