شركات التقنية تحقق أكبر سيولة نقدية في أمريكا بـ 1.8 تريليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

حققت شركات تقنية بارزة في الولايات المتحدة كمية ضخمة من السيولة النقدية، وتوجد غالبية هذه الأموال في الخارج بعيدا عن نظام الضرائب الأمريكي، وزادت الشركات غير المالية سيولتها بنسبة 9.2% إلى 1.84 تريليون دولار في العام الماضي، وفقًا لتقرير نشرته “سي إن إن”.

وأضاف التقرير أن خمس شركات تقنية – هي ” آبل ” و ” جوجل ” و ” مايكروسوفت ” و ” سيسكو ” و ” أوراكل ” – شكلت حوالي ثلث إجمالي السيولة النقدية التي تحتفظ بها جميع الشركات.