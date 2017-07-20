ماكين مصاب بسرطان في الدماغ - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كشف مكتب السناتور الأمريكي جون ماكين اليوم أن أسير الحرب السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في 2008 مصاب بسرطان في الدماغ.

وقال مستشفى ” مايو كلينيك ” في بيان نشره مكتب ماكين ان السناتور الجمهوري (80 عاما) خضع الاسبوع الماضي لعملية جراحية لازالة خثرة دموية فوق عينه اليسرى وقد اظهرت الفحوصات ان “الخثرة الدموية مرتبطة بورم دماغي أولي يعرف باسم الورم الأرومي الدبقي “.

واضاف البيان ان ” السناتور وعائلته يراجعان مزيدا من الخيارات العلاجية ” ، مشيرا الى ان الخيار العلاجي الأفضل قد يكون مزيجا من العلاج الكيميائي والعلاج بالاشعة