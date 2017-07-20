إنهاء الشراكة بين " مجموعة اتصالات " وشركة " إي إم تي إس " نيجيريا ومقرضيها - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قالت شركة اتصالات في بيان لها عن إنهائها المفاوضات بينها و شركة ” إي إم تي إس” النيجيرية ومقرضيها حول اتفاقيات مرحلية مؤقتة.

وأوضحت الشركة أنه بموجب التسهيلات المتعثرة سعى الأطراف لإبرام اتفاقيات مرحلية مؤقتة للخدمات التقنية والدعم الاستراتيجي للمشتريات واستخدام شعار اتصالات بما في ذلك الحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة.

وأشارت الشركة أن الهدف الأساسي من هذه الاتفاقيات هو تسهيل الانتقال إلى علامة تجارية جديدة دون التأثير سلبا على قدرة شركة ” إي إم تي إس” لمزاولة أعمالها بشكل طبيعي.

وتابعت اتصالات أن كلا من شركة ” إي إم تي إس ” ومقرضيها قرروا عدم المضي قدما في هذه المفاوضات واستخدام علامة تجارية بديلة.

وأضافت اتصالات أن الحقوق الممنوحة لاستخدام شعارها من قبل شركة ” إي إم تي إس ” نيجيريا ستنتهي بتاريخ 21 يوليو 2017.

ويذكرشركة ” إي إم تي إس ” نيجيريا هي شركة زميلة لشركة اتصالات بملكية فعلية بنسبة 45% و25% من الأسهم العادية والتفضيلية على التوالي.