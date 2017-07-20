أسعار النفط تستقر قرب أعلى مستوياتها في حوالي ستة أسابيع - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

حققت أسعار النفط استقرارا بعدما بلغت أمس الأربعاء أعلى مستوياتها في حوالي ستة أسابيع مستفيدة من هبوط مخزون الخام الأمريكي بأكثر من المتوقع، وتزامنًا مع ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم سبتمبر/ أيلول بنسبة 0.10% إلى 49.66 دولار للبرميل، فيما انخفض خام ” نايمكس ” تسليم أغسطس/ آب بمقدار سنتين إلى 47.10 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.15% إلى 94.89 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع العملة الأمريكية ضغطًا على أسعار النفط.