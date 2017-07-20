معتل نفسيًا ينهي حياته شنقا بغصن شجرة في عسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

دفع المرض النفسي مواطن في عقده الثالث لإنهاء حياته شنقا بغصن شجرة، في قرية حموان التابعة لمركز سعيدة الصوالحة بمنطقة عسير، وترك لأسرته ريالاً واحداً، فيما أوضح ذووه أنه يعاني من اعتلالات نفسية.

من جانبه قال طالع المشعلي شقيق المنتحر في تصريحات صحفية له: إنه تلقى اتصالاً من زوجة شقيقه عمر تسأل عن زوجها الذي خرج من المنزل منذ الساعة الواحدة ظهراً ولم يعد إليه، لينتشر هو وأقاربه بحثاً عنه ووجدوه معلقاً في شجرة بالقرب من موقع أغنامه، وقاموا بإنزاله لمحاولة إسعافه إلا أنه فارق الحياة، وبيّن أن شقيقه متزوج من 3 نساء طلق اثنتين منهن وأنجب 3 بنات أصغرهن عمرها شهران، وكان يعاني من وضع مادي صعب، مشيراً إلى أنهم بعد وفاته وجدوا في محفظته ريالاً واحداً.

وكشف شقيق المنتحر أن شقيقه توظف من قبل في سرية المهندسين بمحافظة حفر الباطن، لكنه فصل بعد 3 أشهر عقب صدور تقرير بأنه يعاني اعتلالات نفسية ولا يصلح للعمل، ليعود إلى قريته ويقضي بقية عمره معتمداً على الضمان الاجتماعي.