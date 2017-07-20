" الإنذار المبكر " يحذر من موجة غبارية تجتاح 7 مناطق - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، صباح اليوم خميس ، عدة تنبيهات لـ7 مناطق؛ حيث نبه الرياض والشرقية والحدود الشمالية والقصيم من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة، بدأت العاشرة والنصف صباحاً، وتتواصل إلى السابعة من مساء اليوم، مع نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

ونبه النظام إلى حالة رياح نشطة وسحب رعدية في عسير، بدأت 10 صباحاً وتتواصل إلى 7 مساء اليوم، مع تشكيلات من السحب المنخفضة ومتوسطة الارتفاع، تتخللها سحب رعدية ممطرة تُصحب بنشاط الرياح السطحية تَحُد من مدى الرؤية الأفقية.

كما حذر من رياح نشطة وأتربة مثارة بنجران وجازان، بدأت التاسعة والنصف من صباح اليوم، وتستمر إلى 7 مساء مع نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.