إطلاق مشروع زراعة وإنتاج الخضار في البيوت المحمية بنجران - صحيفة صدى الالكترونية

إطلاق مشروع زراعة وإنتاج الخضار في البيوت المحمية بنجران
أطلقت الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة نجران بالتعاون مع الجمعية التعاونية الزراعية أمس، مشروع زراعة وإنتاج الخضار في البيوت المحمية بنجران ومحافظة خباش، ضمن المرحلة الثالثة من تطوير أعمال الإرشاد الزراعي بالمملكة لعام 1438هـ، وذلك بمقر الإدارة على طريق الملك سعود.
ويهدف المشروع إلى إكساب المزارعين الخبرة الكافية في زراعة وإنتاج الخضار في البيت المحمية، واطلاعهم على أهم الآفات التي تصيب الخضار في البيوت المحمية.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 256 ] نشر منذ 1 ساعة
أرجو من المعنيين بالامر بالمملكة التوسع فى تلك التجربة ليس فقط بمنطقة نجران وبالتعاون مع الجمعية التعاونية الزراعية بمشروع زراعة وإنتاج الخضار في البيوت المحمية ولكن لتكون بجميع مناطق المملكة مشاريع زراعة وإنتاج الخضار في البيوت المحمية تدر ارباحا وذات انتاجية عالية من الخضر ويمكن كذلك زراعة الفراولة بها طوال العام