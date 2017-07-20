إطلاق مشروع زراعة وإنتاج الخضار في البيوت المحمية بنجران - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

أطلقت الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة نجران بالتعاون مع الجمعية التعاونية الزراعية أمس، مشروع زراعة وإنتاج الخضار في البيوت المحمية بنجران ومحافظة خباش، ضمن المرحلة الثالثة من تطوير أعمال الإرشاد الزراعي بالمملكة لعام 1438هـ، وذلك بمقر الإدارة على طريق الملك سعود.

ويهدف المشروع إلى إكساب المزارعين الخبرة الكافية في زراعة وإنتاج الخضار في البيت المحمية، واطلاعهم على أهم الآفات التي تصيب الخضار في البيوت المحمية.