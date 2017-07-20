بالصور.. حرائق بغابات كاليفورنيا والسلطات تخلي البلدان - صحيفة صدى الالكترونية

كاليفورنيا(صدى):

أصدرت السلطات الأمريكية أوامر إخلاء وتحذيرات فى كاليفورنيا وأوريجون ونيفادا بسبب حريق الغابات حيث يواصل رجال الإطفاء فى الولايات المتحدةالأمريكية ، بذل جهود محاولات إخماد حرائق الغابات بالقرب من سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا الأمريكية

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق فى كاليفورنيا ” يتواصل اشتعال الحرائق فى منطقة فوق جوليتا ويواصل العاملون مد خطوط احتواء وطوارئ للسيطرة على النيران استمرار اشتعال الجانبين الشرقى والغربى نحو خطوط الاحتواء التى تم اقامتها “.

كما أمرت السلطات فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية بإجلاء سكان بلدة صغيرة قرب متنزه يوسيميتى الوطنى فى الوقت الذى تكافح فيه فرق الإطفاء حريق غابات خرجت فيها النيران عن السيطرة.

كما صدر الأمر لسكان بلدة ماريبوسا الواقعة فى جبال سيرا نيفادا إلى الجنوب الغربى من يوسيميتى بوسط كاليفورنيا، بالمغادرة مع اقتراب الحريق من منطقتهم.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق فى كاليفورنيا على موقعها الإلكترونى: ” واصلت النيران الانتشار بنشاط طوال الليل بسبب وفرة الوقود والتضاريس الشديدة الانحدار “.

واندلع الحريق يوم الأحد وأتى منذ ذلك الحين على حوالى 19500 فدان من الغابات.

وهذا الحريق من بين أكثر من 30 حريق غابات منتشرة فى أرجاء غرب الولايات المتحدة .