الكويت تغلق الملحقية الثقافية الإيرانية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

أغلقت الحكومة الكويتية الملحقية الثقافية الإيرانية، والمكتب العسكري الإيراني في البلادكما تم تقليص عدد الدبلوماسيين الإيرانيين في البلاد، بسبب قضية ” خلية العبدلي .”

ويذكر أن وزارة الداخلية الكويتية أعلنت أمس أنها،إنفاذاً لحكم محكمة التمييز الصادر في القضية رقم (302/ 2016) بشأن ما يسمى بـ ” خلية العبدلي ” ، ونظراً لتواري المحكومين عن الأنظار، تهيب بجميع المواطنين والمقيمين التعاون مع رجال الأمن، والتقدم بأي معلومات بشأن المحكومين بعد تثبّت الأجهزة الأمنية من وجودهم داخل البلاد؛ وفقاً للسجلات الرسمية للمنافذ، داعية الجميع إلى التعاون؛ لتحقيق ما يدعم أمن الوطن وأمان المواطنين.

وجاء ذلك عقب تداول أنباء تفيد بهروب بعض أعضاء الخلية بحراً إلى طهران.