ضبط أمريكي في مطار القاهرة حاول تهريب 750 تذكرة أفيون - صحيفة صدى الالكترونية

عبده ابوالفضل (صدى):

ضبطت جمارك مطار القاهرة اليوم الخميس راكبا أمريكيا من أصل مصرى حاول تهريب 750 تذكرة أفيون مخدر داخل كرتونة زجاجة ويسكى لدى وصوله من نيويورك وتم تحرير محضر له وإحالته للنيابة .

صرح ” سامى عبدالرحمن ” رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار : أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة مصر للطيران رقم 986 والقادمة من نيويورك إشتبه ” محمد قناوى ” مدير إدارة الجمرك فى الراكب ” م . س ” أمريكى من أصل مصرى فتم تشكيل لجنة ضمت كل من ” سامى شكر ” مدير الإدارة بالإنابة و ” صبحى ربيع ” مدير الحركة و” ريمون غطاس ” مأمور الجمرك وبفتح كرتونة زجاجة ويسكى تبين وجود 750 تذكرة أفيون مخدر بداخلها مكتوب عليها bunoxone مخبأة فى علبة الكرتون بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

قام ” إبراهيم عبداللطيف ” مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 بعرض الأمر على ” سامى عبدالرحمن ” رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار والذى أمر بإتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 103 لسنة 2017 وإحالة الراكب للنيابة .