الزنداني: ينفي إصداره فتوى منح الحوثيين خمس أموال الزكاة - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

نفى الداعية الشيخ عبدالمجيد الزنداني اليمني صحة ما يتم الترويج له من خلال مقطع فيديو بأنه أفتى بوجوب إعطاء المليشيات الحوثية الخمس من أموال الزكاة.

وقال الزنداني إن حديثه في مقطع الفيديو المتداول تم اجتزاؤه وإخراجه على نحو يتناسب وأطماع الحوثيين،معلقاً أن الحوثيين قاموا بذلك لتحقيق أغراض سياسية.

وأوضح الشيخ الزنداني أن حديثة كان في سياق يتصل بحق فقراء أهل بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في خمس الخمس من الفيء وإلحاق الركاز به، وذلك اعتماداً على ما جاء في كتب الفقه الإسلامي لمعالجة الفقر من خلال أموال الزكاة وغيرها.

وأشار الزنداني أنه لا توجد علاقة بين جماعة الحوثي ومن ينتسبون إلى بني هاشم في اليمن، لافتاً إلى أن المليشيات الحوثية بِغض النظر عن الانتماء الأسري والقبلي لأفرادها هي جماعة باغية ومعتدية وخارجة على الحاكم وعلى المجتمع .