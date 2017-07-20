19.7ألف ريال نصيب الفرد من الناتج المحلي خلال 2017 - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

بلغ نصيب الفرد في السعودية من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية في الربع الأول من العام الجاري 2017 نحو 19.77 ألف ريال أو ما يعادل 5.27 ألف دولار، وبعدد سكان بلغ نحو 32.47 مليون نسمة، مقارنة بنحو 18.47 ألف ريال (4.92 ألف دولار) للفترة المماثلة من العام الماضي 2016 وبعدد سكان بلغ حينها 31.55 مليون نسمة.

واستند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن نصيب الفرد سجل ارتفاعا بنحو 7 في المائة، مقارنة بالربع الأول من عام 2016، كما سجل ارتفاعا مقارنة بالربع الماضي (الربع الرابع 2016) بنحو 0.46 في المائة، حيث بلغ نصيب الفرد حينها 19.68 ألف ريال.

وبحسب التحليل، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي يسجل أعلى مستوياته في نحو عامين، وبالتحديد فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي بالربع الثاني من عام 2015 قد بلغ نحو 20.4 ألف ريال للفرد، وبحسب البيانات التاريخية فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي سجل نموا متواصلا بدءا من الربع الأول من العام الماضي 2016 وحتى الربع الحالي، باستثناء تراجع محدود تم خلال الربع الثالث من العام ذاته.

أما نصيب الفرد من الدخل القومي فقد بلغ نحو 20.16 ألف ريال أو ما يعادل 5.37 ألف دولار للربع الأول 2017، بارتفاع نحو 7.25 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي والبالغ حينها نحو 18.80 ألف ريال أو ما يعادل 5.01 ألف دولار، فيما سجل ارتفاعا طفيفا مقارنة بالربع الماضي (الربع الرابع 2016)، حيث بلغ حينها 20.12 ألف ريال أو ما يعادل 5.36 ألف دولار وبنحو 0.2 في المائة.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي وبالأسعار الجارية خلال الربع الأول 2017 نحو 642.14 مليار ريال، ومقارنة بنحو 583.11 مليار ريال للفترة المماثلة نحو 593.4 مليار ريال.