مؤسسات وهمية تتاجر في حصوات الجمرات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال مصدر مطلع بوزارة الحج أنه لا توجد تصاريح تعطى لأي جهة لبيع حصوات الجمرات على مؤسسات الطوافة والحملات، لافتا إلى أن تلك الممارسات تعتبر من الأعمال المحظورة وغير القانونية.

ونشرت مؤسسات وهمية إعلانات عن توفير حصوات الجمرات للحملات ومؤسسات الطوافة نظير مبلغ مالي، فيما كشف مصادر بوزارة الحج أن تلك الممارسات محظورة وغير قانونية.

وزعم صاحب إحدى الإعلانات أنه يحمل تصريحا بجمع حصوات الجمرات في أكياس بعد غسلها، ووضع 70 حصوة في كل كيس مع زيادة حصوتين مجانا.

وأشار إلى أن هذه الخدمة يحتاجها الكثير من الزبائن داخل حملات حجاج الداخل والخارج، مدعيا أن الحملة التي تأخذ 800 كيس يباع لها الكيس بـ 3 ريالات وأكثر من ذلك بـ ريالين للكيس.

وقال إن تلك الحصوات تجمع من مزدلفة ومنى وتكون في كيس بحجم كف اليد، وتربط حتى يضمن الحاج عدم سقوطها منه.