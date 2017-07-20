تسرب وقود أسفل طائرة " القاهرة - ينبع " يؤخر إقلاعها 30 دقيقة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تسبب تسرب وقود من الجناح الأيمن لطائرة ” النيل ” المتجهة من مطار القاهرة اليوم الخميس إلى ينبع فى تأخر إقلاعها 30 دقيقة تم خلالها إستدعاء سيارة مطافىء للتعامل مع التسرب قبل تحركها ..

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة : أثناء تزويد طائرة رحلة النيل رقم 103 والمتجهة إلى ينبع بالوقود اللازم على موقع 26 بأرض المهبط مطار القاهرة حدث تسرب وقود من الجناح الأيمن وإنتشر على مساحة 3 فى 5 متر ممايمثل خطورة على الطائرة وتم إستدعاء سيارة المطافىء تعاملت مع الوقود المتسرب وإستأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخير حوالى 30 دقيقة .