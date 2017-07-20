بالصور.. رواد كشافة المملكة يختتمون مشاركتهم في اللقاء العربي لمسؤولي الإعلام - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

اختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية يوم أمس، مشاركتها في اللقاء العربي لمسؤولي الإعلام والاتصال في رابطات رواد الكشافة والمرشدات العربية، الذي استضافته جمعية الكشافة الكويتية .

وشهد الحفل الختامي للقاء حضور رئيس جمعية الكشافة الكويتية الدكتور عبدالله الطريجي ، ورئيس وأعضاء لجنة البرامج والانشطة بالاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات ، وتضمن كلمات لقائد اللقاء أحمد ثاني الدوسري، وتكريم للمشاركين والمنظمين .

وكان اللقاء قد بدأ يوم السبت الماضي برعاية المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ” ايسيسكو ” ، وتضمن العديد من الجلسات التدريبية والورش والندوات المتخصصة في الإعلام والاتصال،بالإضافة إلى زيارات لمؤسسات إعلامية في دولة الكويت .