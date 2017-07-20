بالصور.. رواد كشافة المملكة يختتمون مشاركتهم في اللقاء العربي لمسؤولي الإعلام - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. رواد كشافة المملكة يختتمون مشاركتهم في اللقاء العربي لمسؤولي الإعلام
اختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية يوم أمس، مشاركتها في اللقاء العربي لمسؤولي الإعلام والاتصال في رابطات رواد الكشافة والمرشدات العربية، الذي استضافته جمعية الكشافة الكويتية .
وشهد الحفل الختامي للقاء حضور رئيس جمعية الكشافة الكويتية الدكتور عبدالله الطريجي ، ورئيس وأعضاء لجنة البرامج والانشطة بالاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات ، وتضمن كلمات لقائد اللقاء أحمد ثاني الدوسري، وتكريم للمشاركين والمنظمين .
وكان اللقاء قد بدأ يوم السبت الماضي برعاية المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ” ايسيسكو ” ، وتضمن العديد من الجلسات التدريبية والورش والندوات المتخصصة في الإعلام والاتصال،بالإضافة إلى زيارات لمؤسسات إعلامية في دولة الكويت .
اترك تعليقاً