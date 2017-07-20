اقتصاديون يتوقعون انخفاضا أكبر في أسعار السلع الاستهلاكية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال مختصون اقتصاديون، إن السلع الاستهلاكية في المملكة ستشهد انخفاضا أكبر في الأسعار خلال الفترة المقبلة، لتغير السلوك الشرائي لدى المستهلكين بعد وقف البدلات والعلاوات والتي أدت لانخفاض القوة الشرائية بشكل عام.

وأوضح المختص في الشؤون الاقتصادية ثامر السعيد، أن انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية يأتي لارتباطها مباشرة مع الاقتصاد العالمي، لكن تأخر انخفاضها لدينا بشكل مباشر يرجع لتخزين التجار كمية كبيرة من السلع والوقت الذي يستغرقونه في توزيع هذه المنتجات على الأسواق.

وذكر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور سالم باعجاجة، أن قلة الطلب والانكماش الذي حدث بسبب الركود الاقتصادي، هو ما دفع التجار إلى خفض الأسعار لتشجيع الحركة الشرائية، مضيفا أن التجار يحتاجون للسيولة النقدية ولذلك سيضطرون لخفض الأسعار بشكل أكبر، خاصة مع احتمالية خروج عدد كبير من العمالة الوافدة ومرافقيهم بعد تطبيق الرسوم عليهم، وفقا لصحيفة الحياة.