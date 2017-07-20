 حملة لتشجير الرياض بزراعة 300 ألف شجرة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 20

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. حملة لتشجير الرياض بزراعة 300 ألف شجرة

حملة لتشجير الرياض بزراعة 300 ألف شجرة

حملة لتشجير الرياض بزراعة 300 ألف شجرة
طلال الغامدي(صدى):

دشنت مجموعة من الشباب، حملة جديدة لتشجير الرياض، بزراعة 300 ألف شجرة في أنحاء وشوارع المدينة بغرض زيادة الغطاء النباتي والتوعية بأهمية التشجير، داعين الراغبين في المشاركة إلى تسجيل اقتراحاتهم لتطوير الحملة.
وقال القائمون على الحملة، إنهم يتواصلون حاليا مع الجهات المختصة بالرياض لبحث آلية تنفيذ خطتهم بتشجير المدينة وكيفية تطويرها خلال الفترة المقبلة، فيما شهدت الحملة إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين الذين أبدوا تأييدهم لفكرة الحملة وأهمية تطبيقها بكل مدن المملكة.


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *