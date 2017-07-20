حملة لتشجير الرياض بزراعة 300 ألف شجرة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

دشنت مجموعة من الشباب، حملة جديدة لتشجير الرياض، بزراعة 300 ألف شجرة في أنحاء وشوارع المدينة بغرض زيادة الغطاء النباتي والتوعية بأهمية التشجير، داعين الراغبين في المشاركة إلى تسجيل اقتراحاتهم لتطوير الحملة.

وقال القائمون على الحملة، إنهم يتواصلون حاليا مع الجهات المختصة بالرياض لبحث آلية تنفيذ خطتهم بتشجير المدينة وكيفية تطويرها خلال الفترة المقبلة، فيما شهدت الحملة إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين الذين أبدوا تأييدهم لفكرة الحملة وأهمية تطبيقها بكل مدن المملكة.