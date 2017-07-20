مظاهرة تطالب بتوضيح أسباب كارثة برج " جرينفل " في لندن - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

نظم سكان حي كنسينجتون في لندن، الذي يقع ضمنه برج “جرينفل” المحترق الشهر الماضي، مظاهرة أمام بلدية “كنسينجتون وتشلسي” المالكة للبرج، للمطالبة بالكشف عن أسباب تحول الحريق إلى كارثة.

وانطلقت المظاهرة بشكل متزامن مع اجتماع للبلدية، ووقف المحتجون دقيقة صمت على أرواح ضحايا الحريق، مطالبين بتوضيح أسباب تحول الحريق إلى كارثة، وتسليم المسؤولين إلى العدالة.

ووجه المتظاهرون نداء إلى الحكومة لبدء التحقيقات المتعلقة بالحريق، مشددين على ضرورة أن تسير الإجراءات بطريقة شفافة، رافعين لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل: “العدالة من أجل غرينفل”، و”إداريو البلدية يبنغي عليكم تقديم استقالتكم”.