إعادة فتيات الرعاية إلى الدار بعد خروجهن من السجن - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكدت مصادر، أن الجهات المعنية بمكة المكرمة، أفرجت عن 9 من نزيلات دار رعاية الفتيات وقامت بإعادتهن إلى الدار مرة أخرى بحضور مجموعة من الأخصائيات الاجتماعيات.

وقال المصادر، إنه وفقا لقرار النيابة العامة بالإفراج عن النزيلات التسع، قامت دورية أمنية بمرافقتهن خلال نقلهن لدار الرعاية بمكة المكرمة، مشيرة إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قامت بدورها في حل المشكلة وإنهائها، وفقا لصحيفة عكاظ.

وكانت 9 من نزيلات دار رعاية الفتیات في مكة قد أثرن الشغب وأحدثن بعض الأضرار بمحتويات الدار قبل أربعة أيام، ما دفع الجهات الأمنیة لإنهاء الأمر بإحالتهن للسجن، فیما أمرت النیابة بالإفراج عنھن الأحد الماضي لكنهن رفضن الخروج؛ بسبب الاعتراض على طريقة معاملتهن، قبل أن تتدخل الجهات المعنية وتنفذ أمر النيابة وتعيدهن إلى الدار.