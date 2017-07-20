المعلمي يكشف حقيقة تنازل الدول المقاطعة عن المطالب المقدمة لقطر - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشف مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، عن حقيقة ما نسب إليه من حديث حول تنازل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب عن المطالب المقدمة لدولة قطر.

وأوضح المعلمي، في تصريحات نقلتها قناة “الإخبارية”: “غير صحيح ما نسب إليّ حول تنازل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب عن المطالب المقدمة لقطر، وحديثي كان عن ضرورة الالتزام بالمبادئ الـ6 الصادرة عن الدول الأربع عقب اجتماعهم بالقاهرة”.

وأضاف المعلمي، أن “هدف الدول المقاطعة ليس إحراج القطريين وتعريضهم لعقوبات، ولكن الهدف هو التوصل معهم لتفاهم يحفظ لهم ماء الوجه، في حال لم تستجب قطر للمطالب سنذهب إلى المحافل الدولية بما فيها مجلس الأمن، ولن تقوم لقطر قائمة أو مكانة بالدعم الأجنبي”.