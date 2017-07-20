بالفيديو.. لحظة القبض على الأمير سعود بن عبدالعزيز المعتدي على مواطنين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة القبض على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، المعتدي على المواطنين من قبل الجهات الأمنية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أمر بالقبض على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على مواطنين، ويوجه لهم ألفاظا غير لائقة.