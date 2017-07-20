بالفيديو.. لحظة القبض على الأمير سعود بن عبدالعزيز المعتدي على مواطنين - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. لحظة القبض على الأمير سعود بن عبدالعزيز المعتدي على مواطنين
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة القبض على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، المعتدي على المواطنين من قبل الجهات الأمنية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أمر بالقبض على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على مواطنين، ويوجه لهم ألفاظا غير لائقة.
بأمر #سلمان_الحزم شاهد لحظة القبض على الامير المعتدي على المواطنين من قبل الجهات الأمنية.
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.#امير_يعتدي_علي_مواطنين. pic.twitter.com/d6NQvc6ksu
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) ٢٠ يوليو، ٢٠١٧
العنااد[ عدد التعليقات: 363 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحفظ لنا ابو فهد
alfahd42[ عدد التعليقات: 8611 ] نشر منذ 2 ساعتين
امين الله يحفظ ابو فهد
بس ماودك يطلعونه
اخطئ وبيلقى جزاه بس ماودك طلعوه اثناء القبض عليه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11481 ] نشر منذ 2 ساعتين
المفروض يسحبونه بشوشته الى شنطة السياره
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم ادم علينا نعمة الأمن والأمان
alfahd42[ عدد التعليقات: 8611 ] نشر منذ 2 ساعتين
الا اذا كان لاثبان الخبر
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4630 ] نشر منذ 2 ساعتين
اضرب المربوط يخاف السايب
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4630 ] نشر منذ 2 ساعتين
“اضرب المربوط يخاف المنفلت
ابو وليد[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبق له قتل مواطن سعودي عام 1435 وادفعوا لهم فلوس وطلع من السجن
ابو عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله .
محمد[ عدد التعليقات: 1866 ] نشر منذ 2 ساعتين
حتي ماحطو القيد برجله ويشوف العذاب
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 1 ساعة
خل الهياط ينفعك
بو فهد يخلي المهايط يمشي ادب
سلمان الزهايمر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
يعنني حازم على حتى عاحفاده قدامنا
الله يكون بعونكم من بعده مخرف
ابو لحىه•
عتيبـي خوآله السبعان[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 52 دقيقة
اللي مارباه الزمان….يربيه سلمان.
OsAmA[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 51 دقيقة
شي يثلج الصدر ليكون عبرة مافية احد احسن من احد بالنهاية القبر واحد مافي فرق بين امير وفقير الله يعزك يا ابو فهد بس يا طويل العمر طلب صغير من شايب ما قدر يتزوج بسبب ضعف الراتب وعندي منحة ارض من عام 1418
ما عطونياها للحين ونا ما اقدر افتح شقة بسبب ضعف الراتب تكفا يا ابو فهد عمري 45 ولا بعد اشوف دنيا ودي بولد يشيل اسمي ويرعاني اذا كبرت 🙁
ضفدع كامل[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 44 دقيقة
كفوووووووووووووو يا ابوفهد
شهاده للتاريخ الى يعرف الملك سلمان جيدا من ابناء الرياض الكبار في السن
ايام ماكان امير لها
يعرف جيدا ان الملك سلمان اول من يطبق النظام بحق الامراء ولا يهمه والشواهد كثيره على مر الزمن
يكفى انه اول ملك يصادق على قرار القصاص من امير قتل مواطن
ابوفهد حقاني وعملي اول من الساعه 7 صباحا وهو مداوم في امارة الرياض وبابه مفتوح يقابل الكل
ومن شب على شي شاب عليه
والله كنت متأكد من اول ماطلعت المقاطع انهم راحوووو فيها وراح يشدد عليه العقوبه
واضح التوجيه بعد صدور الاحكام الشرعيه ترفع للمقام السامي
يعني كانت مخففه راح ترفض ويطلب بتشديد العقوبه
الى ماربوه اهله يربيه سلمان
اول توجيه راح يحلقوووون شعره
شايفين كيف كلبشه وقيد !!! ادب سلمان الحزم
تلغط تتحمل مايجيك